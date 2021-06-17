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بشير السويحلي: لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات «حفتر» العسكرية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات «حفتر» العسكرية، على حد قوله.

وقال السويحلي الصغير، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يستمر «حفتر» في تحركاته العسكرية في الجنوب في تصرف أحادي وتحدي جديد للمجلس الرئاسي”، بحسب زعمه.

وأضاف “هذه التحركات تهدف لفرض أمر واقع يستبق به انتخابات 24 ديسمبر، ولكنه لا يعلم أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات تحت هذه الظروف المنافية لأبسط شروط التنافسية والنزاهة كما تتطلب الديمقراطية”، وفقا لادعائه.

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الانتخابات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشير السويحلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا متخلف عقليا حفتر هو قائد عام الجيش الوطنى الليبى بقرلر من مجلس نواب الشعب ولن تجرى اى انتخابات الا اصا بسط الجيش الوطنى سلطته على كامل التراب الليبى اما اتتم ياخوان فمكانكم الطبيعى اما القبور او السجون بعد ان تخلى عنكن الجميع بما فيهم الاتراك يامتناك وقطر ياقذر واصبح حكم محكمة باعدام دستة خرفان من مجرمى رابعة خبر عادى لم يهتم به احد وغدا سنرى فى ليبيا احكام مثلها باعدام كبار الجرذان انتهى الدرس ياغبى فالمتغطى باردوغان عريان غهو الان كلب جربان مسخرة فى انقرة

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  • ابشر بشير السويحلي بأنه لاهو ولا المريض النفسي والده سيصلوا الى حكم ليبيا بغض النظر عن وجود حفتر من عدمة، فهم فئة مكروهة حتى في مصراتة ناهيك عن باقي ليبيا.

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  • سحقا لك ايها الدكتاتور الصغير
    ليس لك ولا لابيك ولا غيركما مصادرة قرار الليبيين في الامور العامة ابدا . لك صوت واحد . كما لي صوت واحد . وكما ترفضان ان افرض عليكما ما اراه . فانا اىفض ان تفرضا علي ما اراه .

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  • سيدك و سيد مصراته المشير حفتر سيتحرك بالجيش العربي الليبي و معاه كل اشراف ليبيا لتطهير ليبيا منكم يا حثاله يا منجايس يللي ماعندكم لا كرامه و لاشرف اتفوووه علي اصلك ياتيس

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