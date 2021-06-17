بشير السويحلي: لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات «حفتر» العسكرية

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات «حفتر» العسكرية، على حد قوله.

وقال السويحلي الصغير، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يستمر «حفتر» في تحركاته العسكرية في الجنوب في تصرف أحادي وتحدي جديد للمجلس الرئاسي”، بحسب زعمه.

وأضاف “هذه التحركات تهدف لفرض أمر واقع يستبق به انتخابات 24 ديسمبر، ولكنه لا يعلم أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات تحت هذه الظروف المنافية لأبسط شروط التنافسية والنزاهة كما تتطلب الديمقراطية”، وفقا لادعائه.