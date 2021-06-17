بوجواري يزور مطار بنينا ويبحث سير العمل داخل المطار

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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع مدير عام مطار بنينا الدولي سير العمل داخل المطار والوقوف على أهم الاحتياجات والنواقص التي تعيق العمل.

وأجرى بوجواري الذي زار المطار جولة تفقدية لأعمال تنفيذ صالة الركاب رقم (1) والوقوف على العمل عن كثب وعلى الطبيعة للأعمال الجارية بمشروع الصالة.

وذكرت إدارة مطار بنينا الدولي أن مدير عام مصرف التجارة والتنمية رافقهم خلال الجولة باعتباره الجهة المستثمرة لمشروع صالة الركاب رقم (1)، بالإضافة إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ أعمال المشروع والتابعة لإدارة المطار.

وكانت إدارة مطار بنينا الدولي أعلنت مطلع يونيو الجاري أنه سيتم البدء في تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة شركة نيمو الكورية.

وأوضحت إدارة مطار بنينا الدولي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الهيكل المعدني للصالة وصل.

وذكرت أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من قِبل إحدى الشركات وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأشارت الإدارة إلى أن العمل في تنفيذ الصالة المذكورة كان قد توقف منذ سنة 2011، موضحة أنه ستكون القدرة الاستيعابية للصالة أكثر من مليون مسافر سنوياً.

وأكدت الإدارة أن الصالة بمساحة مسقوفية تُقدر بـ 13000 متر مربع بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذها في مدةٍ أقصاها سنة واحدة.