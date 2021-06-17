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«الروياتي»: حل قناة مصراتة الفضائية محاولة لـ«طمس» أرشيف مرئي تاريخي لـ«ثورة فبراير»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى أحمد الروياتي، المحلل السياسي من مصراتة، أن حل قناة مصراتة الفضائية محاولة لـ«طمس» أرشيف مرئي تاريخي لـ«ثورة فبراير»، على حد قوله.

وقال الروياتي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حل قناة مصراتة الفضائية، هو محاولة لطمس أرشيف مرئي تاريخي لثورة فبراير، ومصراتة وأحداثها الحصرية والمهمة في الأربعة سنوات الأولى على الأقل”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “ما غرضك يا دبيبة؟ ولماذا حافظت على القنوات الموروثة من النظام القديم كقناة الشبابية (قناة وراديو) والهداية والتراثية، رغم أنها جميعا غير عاملة أصلا وتستنزف ميزانيات رهيبة مضمونها الفساد الفج؟”، بحسب وصفه.

وكان رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة قد قرر الثلاثاء الماضي، إلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونشرت منصة حكومتنا، نص القرار رقم 116 لسنة 2021، بشأن تقرير بعض الأحكام، والذي تضمن وضع بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤسسة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء وبعضها الآخر تحت إشراف بعض الوزارات وحل بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز.

وبموجب قرار مجلس الوزراء تنقل تبعية مؤسسات قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية ووكالة الأنباء الليبية والهيئة العامة للصحافة إلى مجلس الوزراء، وقناتي ليبيا الرياضية وليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، وقناة الهداية إلى دار الإفتاء، وإذاعة القرآن الكريم إلى الهيئة العامة للأوقاف وقناة الأمازيغية إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

كما نص القرار على حل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وقناة ليبيا الفضائية بتلفزيون ليبيا، وقناة ليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، وراديو الشروق وراديو ليبيا.

وبحسب المادة الرابعة من القرار تشكل لجنة فنية وإداري تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ووفقا للمادة نفسها، تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.

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الروياتي المؤسسة الليبية للإعلام فبراير قناة مصراتة الفضائية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نكبة فبراير اعادت ليبيا للخلف مئات السنين الى مزبلة التاريخ ياجرذان

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  • عن اي ارشيف تتحدث..؟؟ أرشيف العار….أرشيف القتل والتعذيب والسرقة والنهب….انشاءالله قفل بقية قنوات الفتنة والكراهية التي يبث فيها الغرياني وابنائه …حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…يا /روياتي …قول الحق او اصمت….والحق معروف وهو نكبة فبراير دمرت ليبيا…وهي مؤامرة دولية بأمتياز….الغرض منها تمكين نظام الخوان العميل من الحكم….الخوان صنيعة بريطانيا وهي التي أسسته عام 1928 وهذا معروف…وماذا تنتظر من حزب أسسته وتدعمه بريطانيا..؟؟؟بريطانيا الاستعمارية صاحبة وعد بلفور المشئوم وصاحبة سياسة ((فرق تسود))…لا أرشيف لهذه النكبة الا أرشيف العار والمهازل وقد انخدع الشعب البسيط الساذج اول شهر وبعدها عرف الحقيقة المرة وحجم المؤامرة…الان لانملك الا الدعاء بأن يحفظ الله البلاد والعباد من شرور المجرمين والمتآمرين وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة ياروياتي…

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  • ادعاء مصراته بوجد ثوره اسمها فبراير ادعاء لا يشرف مصراته في شئ علي مصراته المحافظه علي سمتعها السابقه كمناره للعلم والمعرفه فاغلب فقهاء الدين هم من مصراته وكانت كلمة مصراته تعني الحضر وأهل المدن وفي ارشيف المملكه عثرنا مخطوطه بيد الملك الراحل يوصي فيها بأن يتولي وزارة الماليه فرد من مصراته وهو لا يعني مصراته الجغرافيه فيوم كان اعتماد ليبيا علي الرعي والزراعه كان الليبيين مقسومين بين مربي اغنام ومشتغلي لالحرث والحصاد وبين تجار مستقرين بالمدن أما ملاك الماشيه فهم بعيدين عن المدن بيما كان اكثر سكان المدن من مصراته لذلك بات كثبرين يطلق علي الحضر مصراتي ففي منتصف الستينات نطقت كلمه كما تنطق لدي أهل المدن فقال لي كيف صار نسيت البداوه وصرت مصراتي لا يقصد الانتماء لمصراته ولكن كان يقصد بمصراته اهل المدن

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  • ارشيف يجب ان تحرص انت ومن معك على طمسه وتلاشيه فهو لايشرف بل سيكون سبة في جبين كل من شارك فيه وايده لاجيال متعاقبة ؟..فهو معصية تتطلب التوبة والاقلاع عنها فورا .

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