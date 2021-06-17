“الحويج” يبحث مشاريع الإعمار مع السفير التركي

عاد ملف الاستثمارات التركية في ليبيا إلى الواجهة، وسط تزاحم بقية الدول، التي عبّرت عن نيتها في المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وتوسيع التبادل التجاري.

السفير التركي َكنعان يلمز، خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد محمد الحويج في طرابلس؛ قال إن بلاده عاقدةٌ العزم على إعادة خطوط الطيران، الخطوة؛ التي ستسهّل الحركة التجارية بالدرجة الأولى.

من جانبه، شدّد “الحويج” على ضرورة عودة الشركات التركية، حيث بلغت قيمة المشاريع المتعثرة منذ عام 2011 نحو 19مليار دولار، من أصل نحو28مليارًا، إجمالي قيمة المشاريع التركية في ليبيا.

وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة من بين الدول التي تملك مشاريع في قطاعاتٍ مختلفةٍ، وفقًا لبياناتٍ رسميةٍ تركيةٍ.

وفي أبريل الماضي؛ ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا بنسبة 58% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، لتصل إلى 826 مليون دولار.

وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل؛ قال في وقت سابق لقناة “218” إن حظوظ “تركيا ومصر وتونس وألمانيا وإيطاليا” كبيرةٌ للظفر بمشاريع الإعمار، مبينًا أن ليبيا في حاجة إلى إنفاق 600 مليار دينار على مشاريع الإعمار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتورطت تركيا في الملف الليبي عندما ساهمت في جلب المرتزقة إلى طرابلس منذ نحو عاميْن، حيث شاركوا في الصراع المسلح إلى جانب حكومة الوفاق في مواجهة قوات الجيش.

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