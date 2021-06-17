مطار “معيتيقة” يستقبل الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك”

شهد مطار “معيتيقة”، ظهر أمس، وصول الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لفيروس “كورونا”.

وتم إيداع الشحنة، التي حَوَت مائة ألف جرعة من اللقاح، داخل مخازن جهاز الإمداد الطبي، في مدينة طرابلس.

في سياق متصل؛ قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات من الشحنة؛ لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها وإعطاء الإذن في استعمالها.

جديرٌ بالذكر أن مخازن وزارة الصحة، تسلمت، في أبريل الماضي، أول شحنة من لقاح “سبوتنيك” الروسي، بما يتجاوز مائة ألف جرعة.

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