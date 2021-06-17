الدبيبة يبحث التحديات السياسية والاقتصادية أمام «الرقابة الإدارية»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه عمل الهيئة وسبل تذليلها.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الهيئة أمس الأربعاء، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناقش اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة كالصحة والكهرباء والجرحى والاستثمار، كما استعرض الحضور آليات التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية بما يدعم كافة الجهات في تنفيذ مهامها.

شارك في الاجتماع وزيرا المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدراء الإدارات المختصة بالرقابة الإدارية.

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