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“المسلاتي”: تصريحات السويحلي انقلاب جديد يعكس شخصيته المعادية لحق الليبيين

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر المحلل السياسي حسين المسلاتي، تصريحات عبد الرحمن السويحلي الأخيرة انقلاب جديد يعكس  شخصيته المعادية لحق الليبيين في اختيار من يحكمهم.

وقال المسلاتي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “أساس التسوية السياسية الأخيرة في ليبيا كان التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقبول بنتائجها من الأطراف كافة”.

وعلق على تصريحات عبد الرحمن السويحلي الأخيرة، قائلًا: “تصريحات السويحلي انقلاب جديد يعكس  شخصيته المعادية لحق الليبيين في اختيار من يحكمهم ومواصلة حكم الليبيين بشرعية الأمر الواقع وبفوهات بنادق المليشيات”.

وكان الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، قد صرح في ندوة بعنوان “انتخابات 24 ديسمبر”،  أنه غير موافق على إجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وتساءل السويحلي “إذا ما ترشح (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر هل نوافق عليه؟، لا لن نوافق ‏عليه، لن نوافق على شخص يرغب في حكمنا بالبندقية، واليوم ‏نسمح له بأن يحكمنا بالصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله: “أما لو ترشح سيف الإسلام القذافي، هل معقول أن ‏نوافق عليه، ونجعل ترشحه جائزًا، هذا واحد بيننا وبينه دم نحتاج ‏‏20 سنة، حتى ننسى أنه ممكن ينتقم مني، فنحن بشر في النهاية”، بحسب زعمه.

وقال السويحلي: “إن النظام المفتت هذا هو الأفضل بالنسبة لليبيا، ‏رغم العيوب الكثيرة، التي نستطيع أن نعالجها، ولكن ليس بالذهاب ‏بعيدًا والتطرف عن طريق انتخاب شخص بشكل مباشر عن طريق ‏الصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة، ومؤتمر ‏برلين وغيره تتكلم عن انتخابات رئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية، ‏وهو ما يعني أن يتم ذلك من خلال الاتفاق على الدستور لا مجرد ‏الانتخابات فقط”، بحسب زعمه.

وأتم بقوله “في النهاية الليبيين هم أصحاب القرار، لكن من خلال ‏مضامين دستورية واضحة”، بحسب زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كل الطرق مسدودة امام الاخوان فعبر الانتخابات رئيس ليبيا اما سيف الاسلام القذافى خاصة بعد تولى محاميه منصب مدعى محكمة الجنايات الدولية وبالتالى براءته اصبحت مؤكدة وترشحه اصبح ممكنا وينافسه حفتر قاهر جرذان الاخوان .
    واذا فشلت الاتتخايات فهو ايضا ليس فى صالح الخوان فالحل العسكرى هذه المرة فى صالح الجيش الوطنى فرئيس المجلس الرئاسى وصاحب الحق فى التوقيع على قرار القائد الاعبى للجيش الليبى ومن يمثل رئاسة ليبيا فى الخارج وهو المنفى داعم للجيش الوطنة ورأس السلطة التشريعية داعم للجيش اما الخكومة فمنقسمة ولن ينفع خيانة الدبيبة فالتيار اعلى منه ومناطق سبطرة الجيش الوطنى بها ثروات ليبيا وبدونها لاقيمة للمناطق المحتلة من الاتراك واى مواجه عسكرية لصالح الجيش الوطنى المدعوم من الجيش المصرى الذى يملك موافقة مجلس نواب مصر بالاجماع على التدخل فى ليبيا مما يجعل الاتراك يفرون وقت الجد اما قطر فلا يمكنها التدخل ضد مصر بعد عودة العلاقات وانشغالها بتنظيم كأس العالم ولم يعد يعنيها الاخوان كما كان وراينا حكم اعدان دستة اشرار من مجرمى رابعة اصبح خبر عادى جدا

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  • جهز نفسك يابوسحلية انت واخوانك فمكانكم السجون ياميبون فى النهاية انتهى الدرس ياغبى

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  • العداوه لليبيين تجري في دم من هو ليس ذو جذور ليبيه هؤلاء نجدهم مواليين للمحتلين اكثر من ولاءهم للبيين وبذلك نجدهم قد خالفوا الفطره السليمه المنطق والدين ويقولون زورا نحن البشر المثاليين فاي مثاليه ممكن ان تطق علي هؤلاء الرعاع

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  • السويحلي ومن على شاكلته من شذاذ الافاق ممن وجد نفسه وهو الامعة الخامل محط انظار بعد ان باع شرفه ووطنه ومن قبلهما دينه ؟..هذا ومن معه لن يستريحوا حتى تكون الدائرة عليهم بعد ان تصوروا نجاتهم في موالاة اعداء الله والوطن ؟..لو ترون موكبه وحراساته لاستغربتم مالذي جرى وتغير ؟..من سينظر اليه او يعتبره ؟..ولكنه شعور الضآلة داخل النفس ؟.

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