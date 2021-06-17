افتتاح معهد علاج الأورام غريان

أعلن المجلس البلدي غريان افتتاح المعهد القومي لعلاج الأورام غريان بعد جهود استمرت سنوات لتدشينه، مضيفا أنه سيقدم خدماته لسكان المدينة ومدن الجبل الغربي.

وعرض رئيس المعهد الدكتور ناجي بنور الخطوات والتحديات التي صاحبت إنجاز المرفق وأهميته للمدينة، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

ووجه بنور الشكر إلى الجهات والشخصيات التي ساهمت وساعدت للوصول إلى هذه المرحلة، التي سيعقبها تجهيز مقر للإيواء لحصول على خدمة علاجية متكاملة للمرضى.

حضر الافتتاح عميد المجلس البلدي يوسف بديري ونائب مجلس النواب صلاح الزوبيك ومدير مستشفى غريان خالد زويط ورئيس مجلس المصالحة الاجتماعية غريان الشيخ حسن الهري، وعدد كبير من مديري القطاعات العامة والأطباء والأعيان.

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