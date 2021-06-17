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دعوتان رسميتان من إيطاليا للمستشار صالح والمنفي لزيارة روما

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجهت إيطاليا دعوتين رسميتين لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارتها وفقًا لصحيفة “فورميكي” الإيطالية.

ووفقًا لما ورد في الصحيفة وتابعته صحيفة المرصد، فإن من المؤمل أن يصل المستشار صالح إلى روما الخميس، فيما سيصل المنفي للعاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء المقبل، فيما نقلت الصحيفة عن فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قوله إن الأخير سيتباحث مع مجلس النواب الإيطالي والخارجية الإيطالية.

وأشار المريمي إلى أن أن المستشار صالح سيتطرق خلال مباحثاته لمسائل تتعلق بأوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية، فيما سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هل سيطالب السيد صالح والسيد المنفي من ساسة ايطاليا سحب قاعدتها العسكريه من مصراته ليبية التراب تركية الهوي لأغلب سكانها نظرت اليهود الدونيه للعرب سارت أحدي المدن الليبيه علي هذا النهج فأهل مصراته الذين ينحدرون من أصل تركي وان لم يقولوها لفظا ولكن هم طبقوها عملا فالنظره الدونيه الي باقي المدن لدي أهل تختص بها مصراته منذ القدم منذ كان رمضان السويحلي يقطع الطريق علي وينهب في اموالهم وحاربهم بسلاح ايطالي وتحت علم ايطاليا في الوقت الذي كان يجب فيه ان يحارب ايطاليا لكنه عكس المعادله وحارب ترهونه وهجم علي اجدابيا وهجم علي بني وليد الهجوم الذي جاب آخرته وتاريخ مصراته اليوم لا يقل سوادا عن تاريخ الامس البعيد فقد هجرت تاورغاء وحاربت البريقه وبنغازي وبني وليد وعاثت فسادا في طرابلس واستولت علي مصرف ليبيا المركزي فخافت علي نفسها من غضب بقيه المدن عليها وامكانية ان يتوحدن ضدها فسارعت الي ايطاليا وقالت للطليان نحن تاريخنا أسود مع أشقاءنا الليبيين منذ كان رمضان السويحلي ابن مصراته يحارب الي صفوف الطليان بدلا ما يحارب في صفوف الأميين العرب فقالت ايطاليا طيب وشنو مطلوب منا نحن الأيطاليين فقالوا نريدوا اتفاق سري بيننا كمصاريت وبينكم كطليان علي ان تنصبوا قاعده ايطاليه في مصراته تحمينا من الأميين اذا ما توحدوا ضدنا في حرب اهليه فتم نصب قاعده ايطاليه وزادوا عليها كم قاعده تركيه واراد فتحي المصراتي من آصل تركي ان يضيف قاعده امريكيه لتحمي مصراته من الأميين اذا ما قرروا الانتقام من مصراته ردا علي تجاوزاتها في حقهم فأستهجن الامريكان فكرته وقالوا له نحن اليوم نسعي الي تخفيض القواعد الامريكيه بسم الله الرحمن الرحيم (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) … بسم الله الرحمن الرحيم ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)

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