«شلوف»: بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا لا يؤمنون بالديمقراطية

أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الليبيين تعلموا من التجارب السابقة أن التأجيل لأي استحقاق عن موعده قد يفتح باب المماطلة لتأجيلها إلى أمد غير معلوم.

وقال شلوف في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن حديث الراغبين في الترشح عن الالتزام بموعد الانتخابات لا يعدو أن يكون محاولة لكسب رضا الشارع، الذي أصبح قطاع كبير منه يرى أن الانتخابات قد تكون بوابته للتخلص من مرحلة الانقسام والفوضى، التي عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها تجسيداً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.

وأضاف “الحقيقة أن بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا القادم لا يؤمنون بالديمقراطية”.