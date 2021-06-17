وزير العمل والتأهيل يبحث ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

احتضنت قاعة الاجتماعات، بديوان وزارة القوى العاملة المصرية، اجتماعا تقابليا، ضم وفد وزارة العمل والتأهيل برئاسة وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، ووزارة القوى العاملة المصرية برئاسة الوزير “محمد سعفان” وبحضور السفير المصري في ليبيا “تامر مصطفي”.

وتناول الاجتماع، مناقشة بنود مذكرة التفاهم، على النحو الذي يكفل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، في حدود القوانين والانظمة المتبعة في الدولتين.

كما تم التأكيد على سرعة بدء عمل اللجنة الفنية، المكلفة بمنظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، إضافة إلى تأسيس غرفة طوارئ في الوزارتين، للتعاون فيما يتعلق بعودة العمالة، من أجل التعامل مع أي طارئ، على أن تكون برئاسة الوزيرين شخصياً.

الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بشأن التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين، وذلك من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في اعادة الإعمار، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية.