العرادي: الشعب الليبي لم يقاتل العثمانيين وكان يعتبر دولتهم دولة خلافة إسلامية

ليبيا – زعم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبد الرزاق العرادي أن الشعب الليبي في عمومه لم يقاتل الأتراك، وكان يعتقد أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، مدعيًا أن زعماء الحركة السنوسية والمدن الليبية شديدي الولاء لها ولم يتم محاربتها.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أضاف: “نعم كان هناك بعض حالات التمرد بسبب الضرائب، لكنها أبدًا لم تكن تعتبر جهادًا ولا مفخرة كما كان قتال الطليان”

وما وصفه العرادي بالتمرد ما هو إلا الثورة التي قادها شيخ قبائل المحاميد غومة المحمودي بين أعوام 1835 و 1858 ضد السيطرة العثمانية وظلمهم وقهرهم لليبيين وفرض دفع ضرائب مرتفعة (الميري)، وهذه الثورة والمقاومة ألحقت بالجيش العثماني والانكشاريين الهزائم في عدة مواقع، واستنزفت إمكاناتهم الاقتصادية في معارك استمرت لحوالي الربع قرن، في محاولة لتزوير تاريخ جهاد القابائل الليبية ضد الاحتلال العثماني من قبل العرادي يقول مراقبون.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية