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«الشهيبي»: أتمنى أن يصدر «برلين 2» تحذيرات جدية تبطل مساعي التيار المعرقل للانتخابات

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن تخوف بعض المرشحين جميعاً من التأجيل يعد أمراً مفهوماً ومقبولاً، في ظل ما يرصد من محاولات للمماطلة من قبل القابضين على السلطة التشريعية والتنفيذية حالياً، ورفض تسليم مواقعهم نهاية العام الجاري، كما نصت على ذلك خريطة الطريق الأممية، التي توافق الجميع عليها في ليبيا قبل أشهر قليلة.

وقال الشهيبي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن تأجيل الانتخابات قد يكون كفيلاً بفقدان هؤلاء المرشحين لثقلهم لدى مناصريهم، في ظل تغيير التحالفات بالمشهد السياسي”.

وأضاف “هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبدال صندوق الذخيرة بصندوق الاقتراع، في ظل استمرار انقسام المؤسسة العسكرية والتدخلات الخارجية”.

وتابع “أتمنى أن يكلل مؤتمر «برلين 2» بإصدار تحذيرات جدية تبطل مساعي التيار المعرقل للانتخابات، الذي تتصدره قوى الإسلام السياسي، فالمناورات التي اعتمدها هذا التنظيم، تارة بالمطالبة بضرورة بالاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، وأخيراً دعوة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري للدولة لاعتماد هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، في محاولة لخلط الأوراق عبر تعدد مشاريع الأطر الدستورية”.

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الانتخابات برلين 2 توفيق الشهيبي عرقلة الانتخابات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ارى التصريح بان المعرقلين ماروفون وسيقبض عليهم من جهة مجهولة ويتم نقلهم الى جهة مجهولة . لا يعلن عنها الا بعد استقرار ليبيا واستتباب الامن فيها .

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