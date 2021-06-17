شكري: على المجتمعين في برلين مساعدة الليبيين على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

ليبيا – جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده المهتم بشكل كبير بتطور الأوضاع في ليبيا واستمرار جهودها الحثيثة دوليًا لإعادة الاستقرار إليها.

شكري أوضح في تصريح صحفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط تابعته صحيفة المرصد أن مصر ساعية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومقدراتها من أجل شعبها، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر برلين 2 قريبًا يأتي في وقت تولت فيه السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة مهام تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 1.

وأضاف شكري: إن هذه المخرجات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل ،خوروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا، وحل الميليشيات المسلحة، وتدعيم المؤسسات الليبية.

واوضح شكري أن المجتمعين في برلين عليهم مسؤولية وضع آليات تمكين ومساعدة الليبيين لتحقيق المخرجات، فيما ستسهم مصر في ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة والساسة بمجلس النواب؛ لأن أهل ليبيا هم من يقررون مستقبلهم والحفاظ على أمن واستقرار بلادهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية