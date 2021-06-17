طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 17 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 17 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس سيكون معتدل في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية ،وتكون مرتفعة نسبيا على باقي المناطق ،وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت على مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام .

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

• درجات الحرارة القصوى: مابين (27- 30) مْ على المناطق الساحلية، ومابين (34- 38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع من يوم السبت على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و مابين (34 – 38) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 42) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي