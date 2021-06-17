الهجرة غير الشرعية ومستقبل ليبيا.. على طاولة “سعيد وماتاريلا”

مع استمرار تصاعد خطورة وضع المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط، ووصول ما يقرب من ألفي شخص إلى جزيرة لامبيدوزا منذ يوم الأحد؛ التقى الرئيسان الإيطالي والتونسي في روما للعمل على إبجاد حل.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد” السياسات الأمنية “ضرورية لمحاربة الاتجار بالبشر” ، ولكن في الوقت نفسه “يجب تهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا حتى لا يشعر الناس هناك بأنهم مجبرون على المخاطرة بحياتهم والهجرة للبحث عن عمل أو الهروب من الجوع”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، الذي وقع مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجيراندي ، إن الهجرة كانت القضية الأساسية خلال زيارة “سعيد” الرسمية لإيطاليا.

وأضاف “دي مايو” في مؤتمر صحفي: “تونس شريك استراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بقضايا الهجرة وليبيا”.

من ناحيته، قال “سعيد” بعد الاجتماع مع “ماتاريلا”: “يجب أن نسأل أنفسنا لماذا تقبل الأم على نفسها وعلى ابنها خطر أن يصبحا طعامًا للأسماك ثم ربما يتم استغلال هذا المهاجر غير الشرعي”.

وأضاف الرئيس التونسي: “المشكلة أنه لا يوجد توزيع عادل للثروة بين شمال وجنوب العالم”.

وأكد “ماتاريلا” لنظيره التونسي “الصداقة الكبيرة التي تربط إيطاليا بتونس”.

وأشار إلى “الصداقة الكبيرة والشراكة الأساسية” بين البلديْن اللذين يشتركان في “قيم الديمقراطية ، والتقارب الجغرافي ، وبعض التاريخ المشترك”.

كما شدّد على أن صنع السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا يمثلان أولوية للسياسة الخارجية الإيطالية.

وأوضح أنه لتحقيق ذلك؛ يجب على المرتزقة والقوات الأجنبية مغادرة البلاد، مؤكدًا أن ليبيا يجب أن تُترك لليبيين.

وأثناء وجوده في روما، التقى “سعيد” أيضًا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ووزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيز.

ووفقًا لمصادر في مكتب رئيس الوزراء ، فقد تم تقديم المزيد من المساعدة لتونس ، لكن “يجب فرض المزيد من الاهتمام والجهود في مقارنة الهجرة غير الشرعية”.

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