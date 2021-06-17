النايض يجتمع إفتراضيا بالمبعوث الخاص الفرنسي

إجتمع إفتراضيا، ظهر الأربعاء، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، من بنغازي، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، من باريس، بخصوص الترتيبات لبرلين 2، إجراء الإنتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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