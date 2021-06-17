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«كرموس»: لست متخوفاً من تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، أنه لا يتفق مع تخوف البعض من تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه حريص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، وفقا لقوله.

وقال كرموس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “لا أشارك البعض تخوفه من تأجيل الانتخابات، بقدر الحرص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، يرسم للبلاد الاستقرار وسلمية التداول”، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لـ«ملتقى الحوار السياسي»، المرتقب في شهر يوليو المقبل، والمخصص لحسم القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تتسابق شخصيات سياسية على مسارات محلية ودولية لكسب غمار معركة رئيس ليبيا المقبل، وتتمسك بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، على الرغم من صعوبات كثيرة قد تعترض هذا المسار.

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الانتخابات تأجيل الانتخابات عادل كرموس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الخوان امثالك يريدون استمرار الفوضى لليقاء فى السلطة اطول فترة ممكنة ولايربدون اى انتخابات تعيد دولة القانون وتدخلهم السجون فعن اى دستور تتحدث ياصرصور وانتم لم تحترموا الاعلان الدستورى الحالى والخالى مما يسمى مجلس الدولة الوهمى الذى ينهب اموال الشعب ياكلب العبوا غيرعا فانتم من يدعم الفساد والارهاب ياكلاب

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