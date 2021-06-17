«كرموس»: لست متخوفاً من تأجيل الانتخابات

أكد عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، أنه لا يتفق مع تخوف البعض من تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أنه حريص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، وفقا لقوله.

وقال كرموس في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “لا أشارك البعض تخوفه من تأجيل الانتخابات، بقدر الحرص على إجرائها في إطار دستوري صحيح ومتين، يرسم للبلاد الاستقرار وسلمية التداول”، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لـ«ملتقى الحوار السياسي»، المرتقب في شهر يوليو المقبل، والمخصص لحسم القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تتسابق شخصيات سياسية على مسارات محلية ودولية لكسب غمار معركة رئيس ليبيا المقبل، وتتمسك بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، على الرغم من صعوبات كثيرة قد تعترض هذا المسار.