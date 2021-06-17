نورلاند يبحث مع بوقعيقيص التقدم نحو انتخابات ديسمبر

بحث المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع سفيرة ليبيا لدى الولايات المتحدة وفاء بوقعيقيص، التقدم نحو الانتخابات المقررة في 23 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استضافة نورلاند في منزله في واشنطن للسفيرة الليبية، حيث عبر عن سعادته باللقاء، وأشار إلى تطرقه إلى «مراجعة العلاقات الأميركية- الليبية المكثفة»، وذلك حسب تغريدة منشورة على صفحة السفارة بموقع «تويتر».

– نورلاند: لا ينبغي استخدام القوات الأجنبية ذريعة لتأخير الانتخابات في ليبيا

ويوم الجمعة، نبه نورلاند إلى ضرورة عدم استخدام وجود القوات الأجنبية في ليبيا «ذريعة» لتأخير الانتخابات، وقال في حوار مع جريدة «الجمهورية» المصرية إن الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ستكون «ممكنة وذات السيادة، وستعزز صوت الشعب الليبي الذي يسعى إلى رحيل هذه القوات».

وأضاف «الحكومة المنتخبة» ستختار مجموعة من شركاء الدوليين الذين يمكنهم مساعدة ليبيا لتلبية متطلبات أمنها القومي، بطريقة تعزز الاستقرار الإقليمي بدلا من تقويضه.

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