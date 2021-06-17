«النايض» يبحث مع المبعوث الخاص الفرنسي ترتيبات «برلين 2» والانتخابات الرئاسية المباشرة

اجتمع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، افتراضيا، من بنغازي، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، من باريس.

وبحث النايض مع سولير خلال الاجتماع، الترتيبات الخاصة بمؤتمر «برلين 2»، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكان النايض، قد ناقش صباح أمس الأربعاء، مع نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني لدى ليبيا، خلال اجتماعًا افتراضيا، التحضيرات لمؤتمر (برلين 2)، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح حساب عارف النايض على فيسبوك، في بيان، أن رئيس التكتل عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية، في مدينة بنغازى، لدعم ومساندة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية، وكذلك تطوير التعاون بين هاتين المؤسستين سواء من جانب التدريب المشترك أو عقد الورش والحلقات الدراسية المتخصصة التي تهدف لرفع كفاءة العاملين بهاتين المؤسّستين.

وتابع البيان “الاجتماع بحث أيضًا العمل على التوعية العامة بأهمية الخروج من نفق هذه الأزمة والانتقال نحو شرعية منتخبة مباشرة لمؤسسات الحكم، والعمل من أجل معالجة الاختناقات التي تحاصر المواطن نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي الراهنة”.