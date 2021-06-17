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شلوف: بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا لا يؤمنون بالديمقراطية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الليبيين تعلموا من التجارب السابقة أن التأجيل لأي استحقاق عن موعده قد يفتح باب المماطلة لتأجيلها إلى أمد غير معلوم.

وقال شلوف في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “إن حديث الراغبين في الترشح عن الالتزام بموعد الانتخابات لا يعدو أن يكون محاولة لكسب رضا الشارع، الذي أصبح قطاع كبير منه يرى أن الانتخابات قد تكون بوابته للتخلص من مرحلة الانقسام والفوضى، التي عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها تجسيداً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.

وأضاف “الحقيقة أن بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا القادم لا يؤمنون بالديمقراطية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • كل الدول التى تدعى انها ديمقراطية تخدع شعوبها فجميع الانتخابات حتى فى امربكا يتحكم فيها المال الفاسد وتاتى برأسمالية متوحشة فالتصويت البريدى فى امريكا يفتقر الى معايير النزاهة الانتخابية وتصويت الناخب سرا فى اى لجنة بينما البريدى علنى ويمكن بيع الاصوات مقابل المال فالتصويت على المكشوف من غير كسوف

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