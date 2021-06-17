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السني والمندوب الألماني: لا بد من إنهاء وجود المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تدارس مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع مندوب ألمانيا “كريستوف هيزغن” سبل إيجاد توافق دولي حقيقي لدعم المسار السياسي في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن السني اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن الجانبين بحثا الاستعدادات التي تسبق مؤتمر برلين، 2 وشددا على أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وجدد الجانبان موقفهما المؤكد على ضرورة إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ العام 2011، وسرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وأهمية إرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخليًا وخارجيًا.

جانب من اجتماع السني مع المندوب الالماني

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لقد تجنب السني بصيفته ممثل ليبيا ومندوب عملاء تركيا من بقايا رئاسي السراج وكذلك مندوب ألمانيا ذكر قوات تركيا ومرتزقتها من السوريين بالأسماء وجعلها مبنية للمجهول قوات ما يدري السني من أي هي جايه ممكن من المريخ مثلا لماذا لا يقول قوات تركيا المحتله لأقليم طرابلس لماذا يخفي مصدرها هل لا يعرف من أين آتت تلك القوات المسلحة ومن الذي قد آتي بها

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