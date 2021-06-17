التومي في المنطقة الشرقية لدعم بلدياتها

وصل وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، مساء الأربعاء، إلى مطار الأبرق في زيارة إلى المنطقة الشرقية تهدف إلى الوقوف على أهم التحديات والمطالب ذات الطابع الخدمي والتنموي لبلديات المنطقة.

وكان في استقبال الوزير وفد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية ورئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة صالح خطاب، ومجموعة من أعيان وحكماء الجبل الأخضر، وفق بيان نشرته، الخميس، صفحة وزارة الحكم المحلي على موقع «فيسبوك».

– التومي يبحث مسارات عمل مشروع «التعافي والاستقرار» المنفذ في 24 بلدية

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعا مع عمداء البلديات ووجهائها للوقوف على ظروف عمل بلديات المنطقة الشرقية وبحث فرص تحسينها ورفع مستوى الخدمات فيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا