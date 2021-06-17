الروياتي: حل قناة مصراتة الفضائية محاولة لطمس أرشيف مرئي تاريخي لثورة فبراير

رأى المحلل السياسي من مصراتة، أحمد الروياتي، أن حل قناة مصراتة الفضائية محاولة لـ”طمس” أرشيف مرئي تاريخي لـ”ثورة فبراير”، على حد قوله.

الروياتي، وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “حل قناة مصراتة الفضائية، هو محاولة لطمس أرشيف مرئي تاريخي لثورة فبراير، ومصراتة وأحداثها الحصرية والمهمة في الأربعة سنوات الأولى على الأقل”، وفقا لتعبيره.

وأضاف: “ما غرضك يا دبيبة؟ ولماذا حافظت على القنوات الموروثة من النظام القديم كقناة الشبابية (قناة وراديو) والهداية والتراثية، رغم أنها جميعا غير عاملة أصلا وتستنزف ميزانيات رهيبة مضمونها الفساد الفج؟”، بحسب وصفه.

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