صنع الله يبحث مع التيجاني واقعيم سبل مواجهة الاعتداءات على خطوط النفط

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني برئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله بحضور كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.

وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد إلى مناقشة الجانبين الأمور والقضايا ذات الصلة المشتركة، وتذليل كافة الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجه عمل مؤسسة النفط في طرابلس، وخاصة الاعتداءات المتكررة على أنابيب خطوط النفط.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا أيضًا سبل حلحلة الإشكاليات التي تحدث من حين لآخر أمام المواقع النفطية وتعطل عملها. فيما حضر في اللقاء ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج اقعيم ووكيل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية رفعت العبار.

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