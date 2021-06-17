ليبيا الان

“الدبيبة والشنطي” يُناقشان تعزيز العمل الرقابي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع كلٍّ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وعدد من مديري الإدارات المختصة؛ آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة لتسهيل مجريات العمل، والوقوف على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه عمل الهيئة وسُبل تذليلها.

ووفقًا لبيان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوحدة؛ فقد استعرض “الدبيبة” خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقد بمقر الهيئة، وشارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جملةً من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

كما تطرقت نقاشات اللقاء إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى مناقشة ملف الاستثمار والكهرباء والصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك