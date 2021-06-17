“الدبيبة والشنطي” يُناقشان تعزيز العمل الرقابي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع كلٍّ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وعدد من مديري الإدارات المختصة؛ آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة لتسهيل مجريات العمل، والوقوف على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه عمل الهيئة وسُبل تذليلها.

ووفقًا لبيان المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوحدة؛ فقد استعرض “الدبيبة” خلال الاجتماع الموسّع الذي عُقد بمقر الهيئة، وشارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جملةً من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

كما تطرقت نقاشات اللقاء إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى مناقشة ملف الاستثمار والكهرباء والصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية