المنقوش: لا بد من التنسيق مع السودان لمتابعة ملفات المرتزقة والهجرة غير الشرعية

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، قال: إن لقاء الوزيرتين جاء على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة، وفيه أعربت الصادق المهدي عن سعادتها وارتياحها بالتطورات الإيجابية والمهمة في ليبيا.

وشددت الصادق المهدي على رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا من خلال إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين التي لم تنعقد منذ العام 2002، فيما أشادت المنقوش بموقف السودان الشقيق تجاه الشعب الليبي الذي يشكل محل تقدير من الجميع.

وأشارت المنقوش إلى الحاجة الماسة للعمل المشترك وتوحيد الجهود تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، لمعالجة العديد من الملفات، وعلى رأسها المرتزقة والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب والجريمة المنظمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية