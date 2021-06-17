فرنسا تنشر طائرة استطلاع متطورة من دون طيار في إطار إيريني لمراقبة السواحل الليبية

ليبيا – كشفت صحيفة “نافال نيوز” البريطانية عن قيام القوات الجوية الفرنسية بنشر طائرة من دون طيار للقيام بمهام المراقبة البحرية في إطار عملية إيريني الأوروبية.

ووفقًا لما تابعته صحيفة المرصد تعد الطائرة وهي من طراز “يو أي في” واحدة من طائرات الاستطلاع المتطورة الساعية لمراقبة السواحل الليبية وفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها أن الطائرة المذكورة تم تجريبها عن بعد من فرنسا،والتحكم فيها في الوقت الفعلي من ليون، وحلقت في ممرات جوية مخصصة حتى وسط البحر الأبيض المتوسط.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية