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بشير السويحلي: لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر العسكرية، على حد قوله.

السويحلي الصغير، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، زعم قائلاً: “يستمر (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر في تحركاته العسكرية في الجنوب في تصرف أحادي وتحدي جديد للمجلس الرئاسي”، بحسب زعمه.

وأضاف: “هذه التحركات تهدف لفرض أمر واقع يستبق به انتخابات 24 ديسمبر، ولكنه لا يعلم أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات تحت هذه الظروف المنافية لأبسط شروط التنافسية والنزاهة كما تتطلب الديمقراطية”، وفقا لادعائه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • لكي تعرف هل الشخص من كلاب تركيا او لا لاحظ هو ينبح علي من ولماذا هو ينبح فبمجرد نبح اي شخص علي الجيش الليبي الوطني او علي الوزيره المبجله الماجده نجلاء فخلاص لا تحتاج للمزيد لتعرف مدي اكلوبيتة فمن هوهو علي المشير او علي الوزيره فهو يقصد بهوهوته هذه التقري الي تركيا تبا لمن لا نخوه له ولا عزة نفس ولا كرامه فكل جرم المشيره انه قال لليبيين تعالوا نرجع لكم كرامتكم التي انتهكها حلف الناتو وغير نظام الحكم في بلادكم ففيه ناس تأبي الحريه وتميل للعبوديه الذي يستضيف الاتراك في داره مع زوجته واصغاره فتبا لمن لا شرف له يتمسلق للاتراك وهم غزاة غاشمون

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    • انتهى الدرس ياغيى فكل المتغيرات ضد الخوان فى كل مكان فمن كان يتصور صدور حكم اعدام نهائى ضد دستة مجرمين فى اعتصام رابعة منهم ربع دستة مجرمين كبار لانا ولابوك ابوسحلية يمثلوا شعرة فى راسهم فاليلتاجى وزير داخلية الاخوان الذى كان يقف فى رابعة ويقول له ياسيسى لن يتوقف الارهاب فى سيناء الا اذا عاد مرسى للقصر واليوم رقبته فى انتظار عشماوى ليشنقه وصفوت حجازى صاحب مقولة من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم ايضا رقبته اصبحت قريبة من المشنقة اما البر فمفتى الارهاب الاهوانى من نوعية الغريانى والمضحك ان الحكم صدر بينما كان وزير خارجية مصر فى قطر يدعوا امير قطر لزيارة مصر بالطبع لو زار امير قطر مصر وشاهد ماتشهده من نهضة ضخمة لعاد وامر باعدام الكلاب المسعورة التى اجرها لتعمل ضد مصر فالنتيجة عكسية لانهم اغبياء جدا مثل مرسى الذى عين السيسى ظنا انه اخوانى فكان هلاك الاخوان على يديه .
      وغدا سيرى ابوسحلية مالا يصدقه عقل من تودد اردوغان الى المشير فالقط يحب خناقه اما الخوان فيدوسهم الجميع فى كل مكان بالاقدام فمن يخون وطنه لا يثق فيه احد

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  • سبحان الله هزم الاخوان وحده على يد عباده المهلصين رغم ان هم تحالفوا مع المفسدين فى الارض فى كل مكان واستخدموا اموال ضخمة تكفى لتدمير الكرة الارضية ومع ذلك فشلوا بسبب غباوتهم الشديدة جدا بعد غضب ربنا عليهم فمن كان يصدق ان محامى سيف الاسلام القذافى يصبح مدعيا عاما لمحكمة الجنايات الدولية التى كانت تطارد سيف الاسلام فاصبح المحامى من يحمى سيف الاسلام القذافى ليظهر على الساحة منافس قوى للرئاسة مع المشير لهذا نرى هزيان الخوان لان معركة الرئاسة محسومة ضدهم ويسعوا لتاجيلها ولكن الضغط الدولى اقوى من هؤلاء الاقزام خدام اردوغان الذى يسعى لتسويق تركته فى ليبيا للدول الاستعمارية قبل ان يخرج اردوغان احمق اردوغان بالمجان حتى الامريكان يسخرون منه لثانى مرة عندما قال بايد بعد اللقاء انه كان مثمرا ثم قال لم اقل شيئا ولم نرى اصلا اى بيان عن الاحتماع السرى .
    ولم يسنطع اردوغان استقطاب احد لدعمه فى نزاعه مع اليونان لا مصر ولافرنسا ولا امريكا التى يسعى رئيسها لاسقاط اردوغان فى اقرب وقت

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