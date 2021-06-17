بشير السويحلي: لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات ديسمبر في ظل تحركات (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر العسكرية، على حد قوله.

السويحلي الصغير، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، زعم قائلاً: “يستمر (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر في تحركاته العسكرية في الجنوب في تصرف أحادي وتحدي جديد للمجلس الرئاسي”، بحسب زعمه.

وأضاف: “هذه التحركات تهدف لفرض أمر واقع يستبق به انتخابات 24 ديسمبر، ولكنه لا يعلم أنه لن يتم قبول إجراء انتخابات تحت هذه الظروف المنافية لأبسط شروط التنافسية والنزاهة كما تتطلب الديمقراطية”، وفقا لادعائه.

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