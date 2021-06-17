الإسعاف الطائر ينقل أحد جرحى تفجير سبها الإرهابي إلى تونس

أعلن جهاز الإسعاف الطائر الليبي، الأربعاء، نقل أحد جرحي التفجير الإرهابي الذى طال مدينة سبها إلى دولة تونس الشقيقة لتلقي العلاج اللازم، حيث تقرر أن تنطلق الرحلة من مطار سبها اتجاه مطار قرطاج الدولي.

وذكر جهاز الإسعاف الطائر الليبي، في بيان له، أن الجهاز نفذ رحلة من مطار سبها الدولي اتجاه مطار قرطاج الدولي لنقل أحد جرحى التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع بي إحدى بوابات المدينة.

وأكد الجهاز استعداده لنقل كافة الحالات بكل المدن الليبية، مضيفا أنه تم تنفيذ رحلة مطار سبها اتجاه مطار معيتيقه الدولي بالعاصمة طرابلس.

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