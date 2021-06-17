حالة البحر اليوم على سواحل ليبيا اليوم الخميس (17/06/2021)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (17/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير

ريح برانى الى شرقي نشط مساء اليوم على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى شرقي يتحول تدرجيا الى شلوق على الساحل الممتد من الخمس الى مصراتة ســرعته مــا بين (05– 20) عقدة يصل مساء اليوم الى (25) عقدة على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس .

• ارتفاع الموج (0.50-1.50) متر .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر ( 20-22 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري على ساحل رأس لأنوف و شرش على ساحل الخليج ويكون برانى على باقي الساحل سرعته ما بين (05–15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر ( 21-23 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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