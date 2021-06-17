المستشار صالح لـ وزيرة الثقافة: دور الثقافة مهم في بناء المجتمع وتقوية ترابط أبناء الوطن  

ليبيا- عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعًا بمكتبه في مدينة القبة مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، تم خلال الاجتماع تدارس عدد من القضايا ذات الشأن الثقافي والتنمية المعرفية، وسبل دعم هذا القطاع المهم، مؤكدًا أن المستشار صالح شدد على أهمية دور الثقافة في بناء المجتمع وتقوية أواصر الترابط بين أبناء الوطن.

وأكد صالح أهمية تفعيل البرامج الثقافية من خلال دعم مراكز الثقافة في كل ربوع الوطن ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بإثراء الحركة الثقافية في البلاد، فيما ثمنت عثمان حرص المستشار صالح على دعم الثقافة والمعرفة لما لها من أهمية في بناء المجتمع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية