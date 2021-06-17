«العابد»: مستعدون لاستقبال العمالة المصرية ونرفض نظام «الكفيل»

أكد وزير العمل والتأهيل، علي العابد، استعداد ليبيا لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التي سيتم مخاطبتها حول القطاعات التي نحتاج فيها لعمالة مصرية.

وقال العابد في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية خلال زيارته الحالية إلى القاهرة: “إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعي، بتعميم منشور منذ مطلع يونيو الجاري، لتسوية أوضاع العمالة، كما نحذر العمالة الراغبة في العمل بليبيا من التعامل مع مكاتب السمسرة كي لا يتم الاحتيال عليهم”.

وأضاف “العمالة التي تدخل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، حيث ترغب حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية”.

وتابع “السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعدادا كبيرة جدا وتحديد حجم أعداد العمالة المستهدفة يتوقف على عودة حركة الطيران المباشر من مختلف المطارات المصرية كامل مع مطارات ليبيا، فالعامل المصري مرحب به جدا في ليبيا كونه يمتلك من المهارات والخبرات التي تمكنه من إنجاز العمل الموكل إليه وفق المواعيد التي يحددها مع صاحب العمل”.

واستطرد “أرفض العمل بنظام الكفيل الذي تتحفظ عليه منظمات إقليمية ودولية كونه ضد حقوق الإنسان، حيث إن ليبيا تفضل أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل مباشر عبر عقود رسمية تضمن حقوق العامل”.