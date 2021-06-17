برلماني مصري: يجب على المجتمع الدولي في «برلين 2» تمكين ومساعدة الأشقاء في ليبيا

أشاد وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أحمد فؤاد أباظة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعادة إعمار ليبيا وعودة الامن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

كما أثنى «أباظة»، في تصريح صحفي، نشره موقع المصري اليوم، على تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية التي أكد فيها أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع في ليبيا ومستمرة في جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها وتأكيده بأن اجتماع برلين القادم بشأن ليبيا يأتي بعد تولى الحكومة الليبية الحالية وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التي تم اعتمادها في مجلس الأمن وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية”.

وطالب النائب المصري؛ من المجتمع الدولي إعطاء أهمية قصوى لتأكيد السفير سامح شكرى بأن الدول المجتمعة في مؤتمر «برلين 2» الوزارى حول ليبيا المقرر عقده الأربعاء المقبل عليها مسئولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الأشقاء في ليبيا على تحقيق هذه الأهداف.

وأشاد أيضًا بتأكيد “سامح شكرى على أن مصر سوف تسهم في ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين في مجلس النواب”، وتشديده على أن “كل الأشقاء في ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا”.