الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب إلى ضرورة التصديق على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021، مطالبا بضرورة «مراعاة معاناة الشعب».

وقال الدبيبة في كلمة خلال لقاء مع لجنة المالية بمجلس النواب عُقد، الأحد، وتم تداولها، الخميس، إن الحكومة تستمع إلى مظاهرات الشعب ومطالبه وهي كلها مطالب «مشروعة» و«حقيقية»، وأضاف: «الناس متضررون ولم يعد يعرفوا كيف يعيشون».

ودعا النواب إلى ضرورة أن يروا «بعين الشعب وعين الحكومة»، وأن يراعوا الشعب في الميزانية، وطمأنهم بأن الحكومة ستنفذ بجزء من الميزانية المقررة كل ما تستطيع تنفيذه وستترك الباقي وتحافظ عليه.

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وعقد اللقاء بفرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، وحضره عدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.

وتحدث خلاله الدبيبة عن أن «تضخم الميزانية نتيجة التغير في سعر الصرف»، مؤكدًا أهمية «دور المؤسسات المحاسبية والرقابية، والقيام بدورها الرقابي ومتابعة أوجه صرف الحكومة». وأوضح أن «هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية».

وقرر مجلس النواب في ختام مداولاته بشأن مشروع الميزانية يوم الثلاثاء، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في جلسة التاسع والعشرين من يونيو الحالي.

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