الأمم المتحدة: خفر السواحل الليبي اعتقل  أكثر من 270 مهاجرا أنقذتهم سفينة تجارية

أعلنت الأمم المتحدة أن خفر السواحل الليبي اعتقل أكثر من 270 مهاجرا أنقذتهم سفينة تجارية قبالة شواطئ ليبيا.

قالت وكالتا الهجرة واللاجئين التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك ، الأربعاء، إن “سفينة تجارية أنقذت أكثر من 270 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا وسلمتهم إلى خفر السواحل الليبي الذي أرسلهم إلى مراكز احتجاز”.

وأوضحت الوكالتان؛ “أن السفينة (فوس تريتون)، التي تبحر تحت علم منطقة جبل طارق، أنقذت المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط الدولية يوم الاثنين، وبعد ذلك بيوم أعادهم خفر السواحل الليبي إلى ميناء طرابلس حيث احتجزتهم السلطات الليبية”.

وتابع البيان؛ أنه “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد أن يتم إنقاذه في البحر وبموجب القانون البحري الدولي، ينبغي إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن”، وأضافتا أنه “لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا”.

وقالت الوكالتان إنه “حتى الآن هذا العام، أعيد أكثر من 13 ألف مهاجر إلى مراكز الاحتجاز الليبية ولقي المئات حتفهم في البحر”، ودعتا إلى “إنهاء الاحتجاز التعسفي في ليبيا من خلال إنشاء عملية مراجعة قضائية، والدعوة إلى بدائل للاحتجاز تبدأ بالإفراج الفوري عن الأشخاص الأكثر ضعفا”.

وحثت وكالتا الأمم المتحدة الحكومات على منح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المعرضين للخطر “إذن سريعا” لإنزالزهم في موانئ آمنة.