تونس: ضبط كمية من الذهب المهرب والعملة على متن سيارة يقودها ليبي

تمكنت وحدات الحرس التونسي العاملة بجهة كوتين مدنين, جنوب البلاد, من ضبط سيارة يقودها شخص ليبي الجنسية وبتفتيشها تبين أنها محملة بكمية من الذهب يزن حوالي 119 غراما ومبلغا ماليا من العملة التونسية والعملة الليبية, وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم الخميس.

وتمت هذه العملية بتاريخ الأربعاء 16 جوان الجاري.

كما تم حجز المصوغ والسيارة والتي قدرت قيمتهم المالية بحوالي 220 ألف دينارا.

وفي سياق متصل, تمكنت, خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و 16 جوان الجاري, وحدات الحرس التونسي العاملة بجهة ” نكريف ” رمادة, جنوب البلاد, من ضبط سيارة رباعية الدفع محملة بكمية من البضاعة المهربة متمثلة في 21500 علبة سجائر أجنبية.

وتم حجز البضاعة والوسيلة والتي قدرت قيمتهم الجملية بحوالي 120 ألف دينارا.