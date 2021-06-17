المدني: مليشيات البركان تشارك في مناورة “الأسد الأفريقي” بالمغرب

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المتحدث باسم ما يسمى ميليشيات بركان الغضب عبد المالك المدني، عن مشاركة بعد المليشيات التابعة لمليشيا مايسمي البركان في مناورة الأسد الأفريقي في دولة المغرب.

المدني وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: “إن وفد عسكري ليبي رفيع المستوى يتقدمه رئيس الأركان الشرعي الفريق “محمد الحداد” يصل إلى مدينة الرباط المغربية للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي بنسختها 17 بتنسيق رجل العلاقات الليبية المغربية الأول”.

وانطلقت المناورات السنوية “الأسد الأفريقي” بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم”، في الثامن من يونيو وستنتهي في الثامن عشر منه بعد تأجيلها العام الماضي .

وتشارك فيها أيضا المملكة المتحدة والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، إضافة إلى الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من 30 بلدا، وتضمنت أولى المناورات تمارين هبوط بالمظلات وإطلاق قذائف في الصحراء على مشارف المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

وتشمل تدريبات متنوعة برا وجوا وبحرا من بينها عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة، وتداريب التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي.