المستشار صالح من روما: نؤكد رفضنا التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن رئيس مجلس النواب عقب وصوله إلى مطار شيامبينو الإيطالي، توجه إلى مقر مجلس النواب للقاء رئيسه روبيرتو فيكو وذلك لبحث مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

الصافي، وفي تصريحات من روما للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أوضح أن المستشار عقيلة صالح، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

واستكمل الصافي، أن المستشار صالح ثمّن الدور المهم لرئيس مجلس النواب والحكومة الايطالية لاهتمامها بالشأن الليبي، مشيراً إلى أن ايطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد.

وأشار الصافي إلى أن رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد لرئيس مجلس النواب أنه يجب أن تنعقد الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر 2021.

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