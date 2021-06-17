فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية

القبة 17 يونيو 2021 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” أمس الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة ” مبروكة توغي عثمان ”.

هذا وتناول اللقاء عدد من القضايا ذات الشأن الثقافي والتنمية المعرفية وسُبل دعم هذا القطاع الهام.

و أكد فخامته على أهمية دور الثقافة في بناء المجتمع وتقوية أواصر الترابط بين ابناء الوطن، مشدداً على أهمية تفعيل البرامج الثقافية من خلال دعم المراكز الثقافية في كل ربوع الوطن، ووضع الخُطط والبرامج الكفيلة بإثراء الحركة الثقافية في البلاد

ومن جهتها، ثمنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية على حرص فخامة رئيس مجلس النواب على دعم الثقافة والمعرفة لما لها من أهمية في بناء المجتمع. (وال – القبة) هــ ع

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