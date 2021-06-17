التيجاني يستعرض مع البنداق الأوضاع الأمنية بمنطقة أم الرزم

ليبيا – التقى وزير الداخلية العميد خالد التيجاني أمس الأربعاء بعضو مجلس النواب حمد البنداق وعضو مجلس الدولة منصف محمد.

المجتمعون استعرضوا خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الاوضاع الأمنية بمنطقة أم الرزم، ومناقشة دعم مديرية الأمن بها لضمان إنجاح سير العملية الأمنية بالمنطقة، وكذلك مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي بعض مكونات الوزارة وتذليلها.

وكما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض المسائل المتعلقة بسير العمل بمطار الأبرق والوقوف على احتياجاته وتوفير كافة الحماية له.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية