انطلاق الملتقى التقابلي الأول بين وزير الحكم المحلي وعمداء بلديات المنطقة الشرقية بالبيضاء

شهدت قاعة البرلمان في بلدية البيضاء، اليوم الخميس، انطلاق الملتقى التقابلي الأول بين وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي وعمداء بلديات المنطقة الشرقية وذلك تنفيذا للخطة العامة لوزارة الحكم المحلي خاصة فيما يُعنى بتذليل الصعاب وحلحلة مشاكل البلديات من الناحيتين الخدمية والتنموية ولما للبلدية من تأثير مباشر على الخدمات اليومية للمواطنين.

ويذكر بأن الوزير قد وصل مساء أمس الاربعاء عبر مطار الابرق وكان في استقباله عميد بلدية البيضاء علي حسين وعددا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية ورئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية وحكماء منطقة الجبل الاخضر.

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