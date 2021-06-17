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الكبير يبحث دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد مع الإتحاد الليبي للمصحات الخاصة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، الأربعاء، بمكتبه مع رئيس وأعضاء الإتحاد الليبي للمصحات الخاصة بحضور عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي وعدد من مدراء المصارف التجارية.
وركز الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للكبير، على دعم رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد ومساهمة المصحات الخاصة في ذلك بالشراكة والتعاون مع المصارف التجارية وفقاً لضوابط الجودة المعتمدة بالخصوص ووفقا لما انتهى إليه المؤتمر الأول لإتحاد المصحات الليبي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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