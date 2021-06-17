الزغيد: القوات المسلحة هي حامي الحدود الليبية وستشرف على حماية الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن القوات المسلحة العربية الليبية هي حامي الحدود الليبية ضد أي عدوان، وهي التي سيكون لها الشرف في الإشراف على الانتخابات وحمايتها للوصول بليبيا إلى الطريق الصحيح.

الزغيد أكد في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنه لولا القوات المسلحة لما كان هناك مجلس نواب، ولم يكن هناك انتخابات رئاسية مقبلة.

واختتم قائلًا: “الجيش خط أحمر، دونه الموت، إننا كمجلس نواب داعمون للقوات المسلحة طوال الوقت؛ لأنه حامي الحدود الليبية، وصانع الاستقرار للمواطن الليبي وحائط صد للبلاد ضد العدوان والمليشيات الإرهابية”.