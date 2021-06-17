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الدبيبة يلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين ليبيا ومصر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.
وأطلع اللواء عباس كامل، الدبيبة على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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