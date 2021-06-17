وزارة الصحة تضع خطة عاجلة إستجابة لنداء بلدية الشويرف بشأن تفشي وباء كورونا

ليبيا – قامت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة بوضع خطة عاجلة وسريعة لاحتواء الوضع داخل بلدية الشويرف وذلك من خلال التنسيق السريع والكامل مع مراكز العزل بمنطقة غريان والودان ومركز الفلترة براك الشاطئ، لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا من البلدية.

وجاء ذلك بناء على تعليمات علي الزناتي وزير الصحة العاجلة والمباشرة بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستجابة السريعة للنداء الذي أطلقته بلدية الشويرف، ومستشفى الشويرف والمكونات الصحية بالمنطقة، بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وازدياد أعداد الحالات داخل البلدية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أرسلت أمس الأول فريقًا طبيًا طارئًا مكونًا من ثلاثة أطباء، وثلاثة فنيين مختصين في أخذ المسحات، ومشرف رصد، ومسعف لدعم قسم الفلترة بالمستشفى.

كما اتخذت إدارة الطوارئ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الاحتياجات المستعجلة للمستشفى، وأهمها وسائل حماية شخصية وأسطوانات أكسجين، بالإضافة إلى وضع آلية للتواصل المستمر بين إدارة الطوارئ الصحية مع الفريق الطبي الموجود داخل المنطقة، وإرسال تقارير يومية على الوضع الوبائي.

يشار إلى أنه قد تم التنسيق بين الإدارة وفريق طبي متكامل من منطقة هون وإرساله اليوم الخميس لتقديم الدعم الكامل للمستشفى كمرحلة أولى، وجارٍ التنسيق على تجهيز فرق طبية أخرى وإرسالها خلال الأيام القليلة القادمة.

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