التومي يبحث مع عميد بلدية غات جملة من المواضيع التي تمس البلدية

ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي أمس الأول بعميد بلدية غات موسى السنوسي.

التومي استمع خلال اللقاء وفقًا لما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي لإحاطة قدمها العميد حول مسار العمل داخل نطاق البلدية وواقعها.

وناقش التومي والسنوسي جملة من المواضيع التي تمس البلدية، أهمها ملف النظافة وظروف العاملين في هذا القطاع وسبل تذليل صعابهم، وكذلك تم التطرق لفرص ومجالات تحسين الخدمات الممكنة في الفترة القادمة وسبل انتهازها.

وانتهى اللقاء بتأكيد الوزير على ضرورة استمرار التعاون والتواصل والعمل المشترك بين الوزارة والمجلس البلدي غات، للرفع من مستوى الخدمات داخل نطاق البلدية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية