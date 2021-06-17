«عقيله» لرئيس البرلمان الإيطالي: أرفض تماما محاولات تأجيل الانتخابات الليبية

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث أوجه التعاون بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن رئيس مجلس النواب عقب وصوله إلى مطار شيامبينو الإيطالي، توجه إلى مقر مجلس النواب للقاء رئيسه روبيرتو فيكو وذلك لبحث مسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وقال الصافي، في تصريحات من روما للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب: “صالح، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد رفضه التام لكافةِ محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف “صالح ثمّن الدور المهم لرئيس مجلس النواب الإيطالي والحكومة لاهتمامها بالشأن الليبي، مشيراً إلى أن ايطاليا كانت في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية إلى العودة إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة بالبلاد”.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب الإيطالي أكد لصالح أنه يجب أن تنعقد الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر 2021.