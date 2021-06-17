“الدبيبة” يبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع القاهرة خلال لقائه رئيس المخابرات المصري

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن اللقاء تناول “سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات”.

ومن جانبه أطلع رئيس المخابرات المصري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأكد البيان، أن اللقاء تناول الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.