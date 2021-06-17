ليبيا الان

“الدبيبة” يبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع القاهرة خلال لقائه رئيس المخابرات المصري

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن اللقاء تناول “سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات”.

ومن جانبه أطلع رئيس المخابرات المصري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأكد البيان، أن اللقاء تناول الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

الوسوم

الدبيبة القاهرة رئيس المخابرات المصري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اذا كانت الدولة المصرية
    تقوم بإعدام العلماء والمسلمين
    وتقوم ببناء كناءس اليهود وتدمير المساجد ومساكن مواطنيهم
    اذا الدولة المصرية تحارب الاسلام
    وتحاول فقط جر ليبيا لمشاكل واضطرابات وغياب العدالة والقانون
    يغض النظر عن الحزبية
    توجد مؤامرات عربية واجنبية من عملاء الاستعمار تحاك ضد الدولة الليبية والليبيين –
    زيارة رءيس تونس لإيطاليا
    وتواجد الفرنسيين عسكريا في سواحل شرق ليبيا
    والاطماع في الثروات الليبية
    والخونة الذين يسرقون المال العام ويحاولون تخصيص موسسات الدولة الوطنية لمجرد سماسرة ويعبثون بأرزاق المواطنين الليبيين –
    كل هذا بسبب غياب العدالة والقانون على المسؤولين وزوجاتهم والإسراف المالي
    الان يهربون لالمانيا
    احد الإعلاميين أكد ألليبيين والليبيين والعرب في ألمانيا رفعوا شكاوي لميركل
    يطلبون فيها بمحاربة الاسلام واحد الناشطات المستشرقين صرحت بان الاسلام لا يعطي الصدقات للمسلمين في الدول العربية
    وكذلك آكدت الاخبار بان معظم المهاجرين ألمانيا هم اليهود العرب – والليبيين -.
    وهم فقط يحاربون الشعب الليبي ويحاولون السيطرة على قراراته –
    ويتغاضون عن جريمة الحرب الناتو 2011 التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من ارواح الليبيين .

    رد