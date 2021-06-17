رئيس المخابرات المصري يصل طرابلس ويبحث مع الدبيبة آلية تفعيل كافة الاتفاقيات بين البلدين

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس رئيس المخابرات بجمهورية مصر العربية اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له، بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

واطلع اللواء كامل رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية